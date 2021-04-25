Чемпіонство киян дозволило наставнику Динамо Мірчі Луческу ще раз вписати своє прізвище в історію чемпіонату України.

Румунський фахівець став першим наставником, який вигравав чемпіонат України у статусі головного тренера Динамо та Шахтаря.

Чемпіонська розгромна перемога киян у відеоогляді матчу Динамо – Інгулець – 5:0

Луческу здобув перший чемпіонський трофей на чолі "біло-синіх", а із Шахтарем 8 разів перемагав у чемпіонаті. Загалом, Мірча здобув свій 34 титул за тренерську кар'єру.

Нагадаємо, Динамо розбило Інгулець (5:0), що дозволило оформити дострокове чемпіонство – вже 16-те за часів незалежності України.

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