Чемпионство киевлян позволило наставнику Динамо Мирче Луческу еще раз вписать свою фамилию в историю чемпионата Украины.

Румынский специалист стал первым наставником, который выигрывал чемпионат Украины в статусе главного тренера Динамо и Шахтера.

Чемпионская разгромная победа киевлян в видеообзоре матча Динамо – Ингулец – 5:0

Луческу добыл первый чемпионский трофей во главе "бело-синих", а с Шахтером 8 раз побеждал в чемпионате. В общем, Мирча добыл свой 34 титул за тренерскую карьеру.

Напомним, Динамо разбило Ингулец (5:0), что позволило оформить досрочное чемпионство – уже 16-е во времена независимости Украины.

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