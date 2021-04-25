Луческу установил уникальное достижение, выиграв чемпионат Украины в составе Динамо
20:47 - Читати українською
Чемпионство киевлян позволило наставнику Динамо Мирче Луческу еще раз вписать свою фамилию в историю чемпионата Украины.
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Румынский специалист стал первым наставником, который выигрывал чемпионат Украины в статусе главного тренера Динамо и Шахтера.
Чемпионская разгромная победа киевлян в видеообзоре матча Динамо – Ингулец – 5:0
Луческу добыл первый чемпионский трофей во главе "бело-синих", а с Шахтером 8 раз побеждал в чемпионате. В общем, Мирча добыл свой 34 титул за тренерскую карьеру.
Напомним, Динамо разбило Ингулец (5:0), что позволило оформить досрочное чемпионство – уже 16-е во времена независимости Украины.
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