"Луческу не буде консультувати збірну Румунії перед матчем з Україною? Я не думаю, що він буде їх консультувати. Але я точно знаю, що Містер хоче ще попрацювати. В нього є сили та емоції – це факт. Він живе футболом кожен день. Ми протягом нашої вечері дивилися матчі і розмовляли тільки про футбол.

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Чи обговорювали групу збірної України на Євро-2024? Він завжди говорить, що у нашої збірної дуже великий потенціал. Наша команда показує хорошу гру, в нас є багато якісних футболістів та молодих талантів", – поділився Шевчук у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2024 потрапила до групи E, де суперниками стануть Румунія, Словаччина та Бельгія. Перший матч підопічні Реброва проведуть саме проти румунів 17-го червня.

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