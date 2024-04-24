Генеральный менеджер Руха, а в прошлом защитник Шахтера Вячеслав Шевчук, рассказал о своей встрече с экс-тренером Динамо и Шахтера Мирчей Луческу.

"Луческу не будет консультировать сборную Румынии перед матчем с Украиной? Я не думаю, что он будет их консультировать. Но я точно знаю, что Мистер хочет еще поработать. У него есть силы и эмоции – это факт. Он живет футболом каждый день. Мы на протяжении нашего ужина смотрели матчи и разговаривали только о футболе.

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Обсуждали ли группу сборной Украины на Евро-2024? Он всегда говорит, что у нашей сборной очень большой потенциал. Наша команда показывает хорошую игру, у нас есть много качественных футболистов и молодых талантов", – поделился Шевчук в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2024 попала в группу E, где соперниками станут Румыния, Словакия и Бельгия. Первый матч подопечные Реброва проведут именно против румын 17-го июня.

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