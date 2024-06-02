– Може бути ситуація, коли президент клубу скаже – я подивився цього гравця, і мені він не подобається?

– Коли заходить розмова з президентом, ви повинні мати аргументи і логіку. Тоді у вас є шанс переконати його в іншому. Ти маєш бути готовим, що на твою одну відповідь буде ще шість питань. Чому, порівняй, те, те, те. І без дискусії немає правильного аналізу.

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– Він може конкретно сам дивитися футболіста, якого ви пропонуєте?

– Президент дуже сильно розуміє футболістів. Якби я вам порахував, скількох футболістів він сам знайшов, подивився – ви б офігіли. Вчора йду спати, а він мені надсилає футболіста з Бразилії. І дуууже хорошого!

2-3 дні тому були у президента, і він сказав – зараз настає мій час, літо. Я як президент, інвестор можу підсилити нашу команду.

– Тобто Рінат Ахметов ще й один зі скаутів Шахтаря?

– Найголовніший. І скаут, і директор, і людина цього клубу, – резюмував Срна в інтерв'ю ТаТоТаке.

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