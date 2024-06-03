Захисник Аталанти та збірної Італії Джорджо Скальвіні не зможе допомогти національній команді через тривале відновлення.

Італійський захисник отримав пошкодження у матчі проти Фіорентини (2:3). У Джорджо Скальвіні діагностували розрив хрестоподібної зв'язки.

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Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, 20-річний гравець пропустить Євро-2024. Відновлення Джорджо Скальвіні затягнеться аж до 2025 року. Тому він не зможе зіграти за Аталанту у першому колі Серії А.

У сезоні 2023/24 Джорджо Скальвіні зіграв за бергамасків у 44 матчах у всіх турнірах. В його активі два голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, що Італія на Євро-2024 потрапила до однієї групи з Хорватією, Іспанією та Албанією. Турнір стартує вже через кілька тижнів, а саме 14 червня.

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