"Вітаю Верес. Перемогли, напевно, заслужено. Щодо гри... Ми пропустили швидкий м'яч, трошки не витримали пресинг. Ми готувалися, але десь хлопці по молодості помилялися. Начебто, в кінці першого тайму вирівняли гру, мали перевагу. Прикра помилка – пропустили 2-й м'яч. Нічого у цьому страшного не бачу. Учора був фінал Ліги чемпіонів – люди помиляються на найвищому рівні.

Дубль і незарахований гол Гайдучика у відеоогляді матчу за УПЛ Верес – Епіцентр – 3:1

Хлопцям подякував за сезон. У нас достатньо молода команда, ми – молодий клуб. Найголовніше, що ми змусили себе поважати – експертів, усіх, усю футбольну спільноту. Ми рухаємося вперед, нічого страшного не сталось, хоча прикро програвати такий матч.

Щодо фолу Сікейри... Ну а що аналізувати? Я ж не суддя VAR. Арбітр міг показати червону картку, підстави були, але ж не я вирішую, вирішує суддя. Тут я не сказав би, що якось там судді... Навпаки треба віддати їм належне – і минулу гру, і цю гру відсудили, я вважаю, на дуже високому рівні.

У першій грі повинні були забивати. Якщо там у нас емоції були, то у другій грі їх не вистачило. А якщо немає емоцій – навіть якщо ти в хорошому фізичному стані, це важко.

Що сказав гравцям у перерві? Ну а що нам втрачати було? Яка різниця – 3:0, 4:0? Вийшли, забили гол престижу, могли ще забити, могли ще декілька пропустити. Нічого страшного не сталось. Я не кидаюся з боку в бік, у нас є свій стиль, ми намагаємося грати у свій футбол. Хоча б деякі експерти почали слідкувати за нашою командою, дивитися, що команда щось трошки може, а не так зухвало розповідати.

Я до цього всього звик, до цієї критики. Я все життя грав і тренував під тиском. Просто хлопці хоча б повинні поважати команду, про яку розповідають. Так що їм така порада", – сказав Нагорняк у коментарі УПЛ ТБ.

Верес впевнено здолав Епіцентр і зберіг прописку в УПЛ – Нагорняк і Ко подарували рівнянам 2 голи