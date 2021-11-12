Чорноморець – Динамо: змінилось місце проведення матчу УПЛ
Поєдинок 15-го туру між Чорноморцем та Динамо відбудеться у Києві, а не в Одесі, як було заплановано.
Сторони домовились про проведення матчу 15-го туру УПЛ на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, повідомляє офіційний Telegram-канал "біло-синіх".
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Команди мали зіграти цей поєдинок в Одесі. Дата та початок зустрічі залишились незмінними: гра відбудеться 19 листопада, початок о 19:30.
До слова, через 4 дні після матчу з одеситами Динамо прийматиме вдома Баварію. Зустріч відбудеться 23 листопада, початок поєдинку о 19:45.
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