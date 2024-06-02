"А яке воно – футбольне життя в кольорах іншого клубу? Ти, певна річ, ще не знаєш. У тебе все попереду. Голи і асисти в єврокубках, вже в цьому сезоні! А далі, віримо в це, матчі за національну збірну. Але спочатку Олімпіада. Максиме, гідно представ всю Одещину! Спортсмени, які представляють наш регіон, регулярно здобувають олімпійські нагороди.

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Максиме, дякуємо тобі за ці 5 років. Це був рух тільки вгору. Перша ліга, Прем'єр-ліга, півфінал національного Кубка. Будемо пам'ятати все: твої 118 ігор за клуб, 10 м'ячів, найвищі місця в статистичних рейтингах найшвидших і найтехнічніших.

Грай. Даруй задоволення від своєї гри всім нам. І сам кайфуй. А ми будемо тобою пишатися: "Це ж наш, з нашої Одещини! Моряк назавжди!" – написала прес-служба Чорноморця.

Новий клуб 21-річного Брагару вже давно не секрет. Динамо ще взимку "завербувало" півфіналіста молодіжного Євро, який переїде до столиці вільним агентом.

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