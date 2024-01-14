– Федецький казав, що Луческу не дуже "віншував" українців порівняно з легіонерами. А ви що скажете?

– Я не можу сказати, що він прямо ненавидів українців, але з бразильцями у нього були набагато тепліші стосунки. Він просто розумів, що їм потрібна рука допомоги для швидшої адаптації до українського футболу і життя. Містер – грамотний фахівець і знав, що до кожного потрібен індивідуальний підхід.

– Хто в Луческу був улюбленцем?

– Він дуже тепло ставився до Жадсона і Матузалема. Ці футболісти вели гру Шахтаря і робили результат.

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– Хто з ваших партнерів по Шахтарю найбільше вас вражав на тренуваннях і в іграх?

– Безперечно, це Матузалем.

– Кого не питаю, всі називають його. У чому секрет Матузалема?

– Він неординарна особистість і мегаталановитий футболіст. У Матузалема приголомшливий футбольний інтелект і фантастична техніка. Він ідеально бачив поле і міг віддати неочевидний пас із будь-якої позиції. На тренуваннях він теж викладався на повну, і з нього можна було брати приклад.

– А чи були в Шахтарі "залітні пасажири", які не виправдовували високий рівень? Хто найслабший легіонер на вашій пам'яті?

– Першим на думку спадає Бруно Ренан. Він не зміг проявити себе в Шахтарі і зіграв лише дві гри. Більше відвертих пасажирів, як ви кажете, я не пригадаю.

– Вгадайте, кого Дмитро Чигринський в інтерв'ю нашому сайту назвав "найбільш недооціненим гравцем Шахтаря"?

– Мене. Я читав ваше інтерв'ю. Мені було приємно чути від Діми такі слова про себе, я йому написав і подякував.

– А кого ви таким вважаєте? Хто виділявся у ваш час у донецькому клубі, але до кінця так і не зміг розкрити свій потенціал?

– Назву Костю Кравченка. Він був реально талановитим футболістом, з гарним баченням поля і технікою. Йому б додати фізичних якостей, і він би міг розкритися краще.

– Бразильці любили нічне життя? Знаю, що в них були особисті столики в нічних клубах.

– Забронювати столик ні для кого не було проблемою. Але я за одним столом із бразильцями не сидів, тому не можу розповісти якусь історію. На тренування вони точно пом'ятими не приходили.

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– У Луческу з кимось із гравців були жорсткі конфлікти?

– З Кастільйо у нього були не зовсім хороші стосунки, вони багато лаялися. Мексиканець – гарячий хлопець, часто не грав, міг валяти дурня на полі, а Луческу це, ясна річ, не подобалося. Бувало, що він навіть виганяв Кастільйо з тренувань. З усіма іншими у Містера були робочі моменти.

– А між гравцями були конфлікти?

– Таке є в кожній команді, коли накопичуються емоції, особливо наприкінці сезону. Найбільш пам'ятна сутичка в мене сталася зі Степаненком, ми щось не поділили на тренуванні й трохи поштовхалися. Після заняття ми потиснули один одному руки і заспокоїлися.

– У Шахтарі були групи за інтересами?

– Ясна річ, що з бразильцями ми менше спілкувалися, у них було своє коло, і бразильську мову з нас мало хто знав. Але хочу зазначити, що на футбольному полі в нас було бездоганне порозуміння, і всі билися один за одного.

– У кого в Шахтарі була найкрутіша тачка?

– Вілліан собі купив тоді Lamborghini, а у Раца була Ferrari. У Донецьку були хороші дороги, але вони мали проблеми з лежачими поліцейськими, тому що машини-то низькі, – розповів Гай в інтерв'ю Українському футболу.

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