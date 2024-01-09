"Переговори з Бешикташем розпочалися і закінчилися (сміється). 6 січня я зустрівся з ними, з генеральним менеджером, ми говорили близько 5 годин. Я розповів їм, які помилки були допущені в команді, дав кілька порад зі свого досвіду. Колись я дуже добре провів час у Бешикташі, ми виграли титул.

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У сторічний ювілей ми були чемпіонами. Ані Галатасараю, ані Фенербахче це не вдалося. Я чітко виклав свої ідеї, що команду в середині чемпіонату не збудуєш. Але якщо постане питання про початок наступного сезону, я готовий піти тренером. Їхня пропозиція полягала в тому, щоб я очолив Бешикташ протягом шести місяців, а потім, якщо я захочу, і ми порозуміємося, продовжимо.

Шансів поборотися за титул у команди більше немає, а я звик тренувати претендентів на чемпіонство. Мені потрібен час, щоб відновити те, що було зруйновано. Отже зараз про це не може бути й мови, але влітку я розгляну пропозиції.

Досвід змусив мене відмовитися від пропозиції Бешикташа, яку б прийняв будь-який тренер у моєму віці. Мені зараз так добре з онуками, правнуками…

Я також відмовив Ліону. Там також були дискусії, але я не хотів з тієї ж причини. Хто ризикне очолити команду посеред чемпіонату? Ви працюєте з гравцями, яких не знаєте, не готували їх, не вчили. Все складно. Тому навіть тут, удома, я не думаю зараз про те, щоб очолити якусь команду", – наводить слова Луческу ProSport.

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