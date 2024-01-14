– Федецкий говорил, что Луческу не очень "чествовал" украинцев по сравнению с легионерами. А вы что скажете?

– Я не могу сказать, что он прямо ненавидел украинцев, но с бразильцами у него были гораздо более теплые отношения. Он просто понимал, что им нужна рука помощи для скорейшей адаптации к украинскому футболу и жизни. Мистер – грамотный специалист и знал, что к каждому нужен индивидуальный подход.

– Кто у Луческу был любимцем?

– Он очень тепло относился к Жадсону и Матузалему. Эти футболисты вели игру Шахтера и делали результат.

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– Кто из ваших партнеров по Шахтеру больше всего вас впечатлял на тренировках и в играх?

– Безусловно, это Матузалем.

– Кого не спрашиваю, все называют его. В чем секрет Матузалема?

– Он неординарная личность и мегаталантливый футболист. У Матузалема потрясающий футбольный интеллект и фантастическая техника. Он идеально видел поле и мог отдать неочевидный пас из любой позиции. На тренировках он тоже выкладывался по полной, и с него можно было брать пример.

– А были ли в Шахтере "залетные пассажиры", не оправдывавшие высокий уровень? Кто самый слабый легионер на вашей памяти?

– Первым на ум приходит Бруно Ренан. Он не смог проявить себя в Шахтере и сыграл всего две игры. Больше откровенных пассажиров, как вы говорите, я не припомню.

– Угадайте, кого Дмитрий Чигринский в интервью нашему сайту назвал "самым недооцененным игроком Шахтера"?

– Меня. Я читал ваше интервью. Мне было приятно слышать от Димы такие слова о себе, я ему написал и поблагодарил.

– А кого вы таким считаете? Кто выделялся в ваше время в донецком клубе, но до конца так и не смог раскрыть свой потенциал?

– Назову Костю Кравченко. Он был реально талантливым футболистом, с хорошим видением поля и техникой. Ему бы добавить физических качеств, и он бы мог раскрыться лучше.

– Бразильцы любили ночную жизнь? Знаю, что у них были личные столики в ночных клубах.

– Забронировать столик ни для кого не было проблемой. Но я за одним столом с бразильцами не сидел, поэтому не могу рассказать какой-нибудь истории. На тренировки они точно помятыми не приходили.

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– У Луческу с кем-то из игроков были жесткие конфликты?

– С Кастильо у него были не совсем хорошие отношения, они много ругались. Мексиканец – горячий парень, часто не играл, мог валять дурака на поле, а Луческу это, конечно, не нравилось. Бывало, что он даже выгонял Кастильо с тренировок. Со всеми остальными у Мистера были рабочие моменты.

– А между игроками были конфликты?

– Такое есть в каждой команде, когда накапливаются эмоции, особенно в конце сезона. Самая памятная схватка у меня произошла со Степаненко, мы что-то не поделили на тренировке и немного потолкались. После занятия мы пожали друг другу руки и успокоились.

– В Шахтере были группы по интересам?

– Понятно, что с бразильцами мы меньше общались, у них был свой круг, и бразильский язык из нас мало кто знал. Но хочу отметить, что на футбольном поле у нас было безупречное понимание, и все дрались друг за друга.

– У кого в Шахтере была самая крутая тачка?

– Виллиан себе купил тогда Lamborghini, а у Раца была Ferrari. В Донецке были хорошие дороги, но у них были проблемы с лежачими полицейскими, потому что машины-то низкие, – рассказал Гай в интервью Українському футболу.

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