Луческу відреагував на травму Циганкова
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував втрату лідера команди Віктора Циганкова в чвертьфіналі Кубка України проти ковалівського Колоса.
"Подивимося завтра. Навіть лікар не може відразу після гри визначити серйозність травми.
Динамо – Колос – 0:0 (пенальті – 4:3) – відеоогляд матчу
Сподіваємося, що Віктор зможе повернутися на поле у грі з Вільяреалом. Команді він дуже потрібен, і ми будемо робити все можливе, щоб він повернувся на поле якомога швидше", – цитує румунського фахівця офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що Віктор Циганков достроково завершив кубковий матч із Колосом через ушкодження. Жерсон Родрігес замінив його вже в середині першого тайму.
Динамо здолало Колос у серії пенальті та драматично пробилося у півфінал Кубка України