"Подивимося завтра. Навіть лікар не може відразу після гри визначити серйозність травми.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальті – 4:3) – відеоогляд матчу

Сподіваємося, що Віктор зможе повернутися на поле у грі з Вільяреалом. Команді він дуже потрібен, і ми будемо робити все можливе, щоб він повернувся на поле якомога швидше", – цитує румунського фахівця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Віктор Циганков достроково завершив кубковий матч із Колосом через ушкодження. Жерсон Родрігес замінив його вже в середині першого тайму.

Динамо здолало Колос у серії пенальті та драматично пробилося у півфінал Кубка України