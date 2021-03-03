У рамках 1/4 фіналу Кубка України київське Динамо переграло ковалівський Колос у серії пенальті. До вашої уваги відео найцікавіших моментів поєдинку і післяматчевої серії.

Обмаль моментів упродовж усього основного часу відразу підштовхували до думки, що екстра-таймом справа не завершиться. І справді, за додаткові 30 хвилин команди так і не зуміли бодай відкрити рахунок.

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Зате в лотереї 11-метрових розпочалися справжні гойдалки. Спочатку промах Лєднєва подарував надію Колосу, але Денис Бойко парирував удар Задої. Воротар Колоса Волинець відповів сейвом після пострілу Караваєва, але досвідчений голкіпер киян впорався із потенційно фінальним пенальті від Гавриша. А вже після шостих спроб серія завершилася: Андрієвський був точним, а Ільїн пробив над воротами.

Динамо здолало Колос у серії пенальті та драматично пробилося у півфінал Кубка України