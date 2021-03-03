Луческу отреагировал на травму Цыганкова
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал потерю лидера команды Виктора Цыганкова в четвертьфинале Кубка Украины против ковалевского Колоса.
"Посмотрим завтра. Даже врач не может сразу после игры определить серьезность травмы.
Динамо – Колос – 0:0 (пенальти – 4:3) – видеообзор матча
Надеемся, что Виктор сможет вернуться на поле в игре с Вильярреалом. Команде он очень нужен, и мы будем делать все возможное, чтобы он вернулся на поле как можно скорее", – цитирует румынского специалиста официальный сайт клуба.
Напомним, что Виктор Цыганков досрочно завершил кубковый матч с Колосом из-за повреждения. Жерсон Родригес заменил его уже в середине первого тайма.
Динамо одолело Колос в серии пенальти и драматично пробилось в полуфинал Кубка Украины