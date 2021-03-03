"Посмотрим завтра. Даже врач не может сразу после игры определить серьезность травмы.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальти – 4:3) – видеообзор матча

Надеемся, что Виктор сможет вернуться на поле в игре с Вильярреалом. Команде он очень нужен, и мы будем делать все возможное, чтобы он вернулся на поле как можно скорее", – цитирует румынского специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что Виктор Цыганков досрочно завершил кубковый матч с Колосом из-за повреждения. Жерсон Родригес заменил его уже в середине первого тайма.

Динамо одолело Колос в серии пенальти и драматично пробилось в полуфинал Кубка Украины