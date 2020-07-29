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Луческу святкуватиме свій ювілей із сім'єю Суркісів

12:48 - Читать на русском
Луческу святкуватиме свій ювілей із сім'єю Суркісів
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу відзначатиме своє 75-річчя у колі родини Суркісів та працівників клубу.

На сьогодні запланована святкова вечеря, а вже завтра румунський фахівець зустрінеться з футболістами київського клубу, повідомляє румунське видання Sport.ro.

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Нагадаємо, Луческу підписав контракт з Динамо на два роки з можливістю продовження ще на один. Це призначення викликало неоднозначну реакцію в українського футбольного простору, адже до цього румун 12 років тренував донецький Шахтар. Офіційна презентація фахівця запланована вже на завтра.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Григорій Суркіс Ігор Суркіс
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