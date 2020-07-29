Луческу будет праздновать свой юбилей с семьей Суркисов

На сегодня запланирован праздничный ужин, а уже завтра румынский специалист встретится с футболистами киевского клуба, сообщает румынское издание Sport.ro.
Динамо и Шахтер поздравили Луческу с днем рождения
Напомним, Луческу подписал контракт с Динамо на два года с возможностью продления еще на один. Это назначение вызвало неоднозначную реакцию в украинском футбольном пространстве, ведь до этого румын 12 лет тренировал донецкий Шахтер. Официальная презентация специалиста запланирована уже на завтра.
"Мог бы не работать 2000 лет": зарплата Луческу в Динамо – новые цифры в инсайдах румынских СМИ