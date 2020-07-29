Динамо та Шахтар привітали Луческу з днем народження

"Шановний Мірча! Сердечно вітаючи вас із ювілеєм, віддаємо належне майстру футбольної справи, який зарекомендував себе як один із найяскравіших тренерів сучасності. Прихильник видовищної, блискучої гри, ви левову частку своєї кар'єри провели в Україні, збагативши наш футбол неповторним колоритом, сприяючи його розвитку і зміцненню міжнародного авторитету. Призова вітрина донецького Шахтаря – найкраще тому підтвердження.

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Сподіваємося, що ваші досвід і майстерність, життєва і футбольна мудрість так само успішно знайдуть можливості для плідної реалізації і в київському Динамо, сприяючи поверненню клубу його заслуженого статусу. Натхнення вам, дорогий ювіляре, взаєморозуміння всередині колективу, гостроти думки і творчого польоту, прихильності Фортуни. А в житті – миру та гармонії, особистого і сімейного щастя, благополуччя, здоров'я, удачі та Божої благодаті! З повагою, президент ФК Динамо Київ Ігор Суркіс, капітан команди Сергій Сидорчук", – йдеться на офіційному сайті Динамо.

Привітав Мірчу Луческу і донецький Шахтар, щоправда, значно лаконічніше.

"Шахтар вітає Мірчу Луческу з ювілеєм і бажає йому міцного здоров'я, невичерпної енергії, оптимізму, сімейного щастя і благополуччя! Нехай вас завжди оточують і підтримують віддані друзі і близькі люди. Нехай футбол завжди буде у вашому серці", – побажали "гірники" на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, Луческу підписав контракт з Динамо на два роки з можливістю продовження ще на один. До цього румун віддав 12 років кар'єри (2004-2016) запеклому ворогу киян – донецькому Шахтарю.

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