Луческу став найкращим тренером 20-го туру УПЛ
14:26 - Читать на русском
Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу підбило підсумок чергового ігрового тижня в українській еліті.
завершено
Микола Шапаренко 35’
Жерсон Родрігес 90’
35’ Микола Шапаренко
90’ Жерсон Родрігес
Мірча Луческу визнаний найкращим наставником 20-го туру Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт змагань.
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Динамо вдалось на останніх хвилинах вирвати перемогу над Олександрією. За свою роботу румунський фахівець отримав 4,8 з 5 можливих балів від експертної комісії.
Зауважимо, після 20-ти турів "біло-сині" зберегли 7-очкову перевагу над Шахтарем на вершині турнірної таблиці УПЛ.
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