Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу підбило підсумок чергового ігрового тижня в українській еліті.

Мірча Луческу визнаний найкращим наставником 20-го туру Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хавбек Маріуполя визнаний найкращим гравцем туру УПЛ – його феєрія перевершила дублі зірок Зорі та Шахтаря

Динамо вдалось на останніх хвилинах вирвати перемогу над Олександрією. За свою роботу румунський фахівець отримав 4,8 з 5 можливих балів від експертної комісії.

Зауважимо, після 20-ти турів "біло-сині" зберегли 7-очкову перевагу над Шахтарем на вершині турнірної таблиці УПЛ.

Олександрія – Динамо: Жерсон з оригінальним рецептом, обділені Шевченком у збірній – чемпіонський стиль і трохи магії