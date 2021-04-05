Артем Бондаренко виборов звання Найкращий гравець 20-го туру української першості. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Бондаренко став автором першого хет-трика сезону 2020/21 в УПЛ

Хавбек азовців отримав п'ять голосів від експертної ради, в той час, як Артем Громов та Жуніор Мораєс – автори переможних дублів у ворота Руха і Ворскли відповідно – по два голоси. Щоправда, варто зауважити, що нагорода є цілком заслуженою, адже Артем відзначився хет-триком у матчі з Інгульцем та посприяв тріумфу (4:3).

До слова, Маріуполь Бондаренка за підсумками туру піднявся на 9 сходинку та має у своєму активі 21 заліковий бал.

Маріуполь перестріляв Інгулець у божевільному матчі з сімома голами, трьома пенальті та хет-триком вихованця Шахтаря