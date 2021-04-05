Луческу стал лучшим тренером 20-го тура УПЛ
14:26 - Читати українською
Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итог очередной игровой недели в украинской элите.
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Жерсон Родригес 90’
90’ Жерсон Родригес
Мирча Луческу признан лучшим наставником 20-го тура Премьер-лиги, сообщает официальный сайт соревнований.
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Динамо удалось на последних минутах вырвать победу над Александрией. За свою работу румынский специалист получил 4,8 из 5 возможных баллов от экспертной комиссии.
Заметим, после 20-ти туров "бело-синие" сохранили 7-очковое преимущество над Шахтером на вершине турнирной таблицы УПЛ.
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