Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итог очередной игровой недели в украинской элите.

Мирча Луческу признан лучшим наставником 20-го тура Премьер-лиги, сообщает официальный сайт соревнований.

Хавбек Мариуполя признан лучшим игроком тура УПЛ – его феерия превзошла дубли звезд Зари и Шахтера

Динамо удалось на последних минутах вырвать победу над Александрией. За свою работу румынский специалист получил 4,8 из 5 возможных баллов от экспертной комиссии.

Заметим, после 20-ти туров "бело-синие" сохранили 7-очковое преимущество над Шахтером на вершине турнирной таблицы УПЛ.

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