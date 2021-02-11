"Луческу знает много языков. Иногда он может что-то донести игрокам даже без слов, просто показывая. Вы можете научиться футболу, просто глядя на него. Иногда просто стоишь у него и можешь чему-то научиться.

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Внутри коллектива он общается на украинском, которым владеет не на 100%, но говорит на нем, разумеется. Также прекрасно знает итальянский, румынский, португальский. Его ассистент Карас переводит с румынского на украинский и наоборот. Футболисты хорошо все понимают. Они улавливают все, что им говорят. Был удивлен этому. Некоторые из них говорят на очень хорошем английском – Миколенко, Забарный, Сидорчук.

Некоторые не говорят по-английски, но они понимают, что ты от них хочешь. Если они хотят перейти в другие чемпионаты, им нужно лучше знать. Например, Супряге нужно учить иностранные языки, если он хочет уехать в европейский чемпионат", – поделился Лонго в подкасте UKRFUT24.

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