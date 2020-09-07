"Нещодавно Мірча Луческу заявив, що йому байдуже до ультрас Динамо. Цей сумнозвісний провокатор стверджує, що до протестів нас хтось підштовхує. Ми віддаємо належне його теорії змови, але хочемо зазначити наступне.

Луческу: Мені нема діла до ультрас Динамо, яких хтось підштовхує ззаду

До протестів нас підштовхує поняття принципів та честі. Ми не можемо дозволити тренувати команду людині, яка свідомо багато років створювала конфронтації на рівному місці та ставила під сумнів будь-які здобутки клубу Динамо Київ, його гравців та тренерів.

Нам важливо, щоб головним тренером команди була людина з хорошою репутацією, з якою можна було б налагоджувати зв'язок та разом крокувати до нових перемог. Очевидно, що Луческу ніколи не впишеться у подібну категорію тренерів, тому закономірним є висновок –Луческу не місце в Динамо", – написали WBC Ультрас Динамо у своєму Facebook.

Зазначимо, раніше Луческу заявив, що йому "не цікаві ультрас, яких хтось підштовхує ззаду". До слова, найпалкіші фанати Динамо негативно сприйняли призначення румунця на посаду головного тренера команди та вже організували кілька акцій протесту.

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