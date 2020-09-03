"Мені нема діла до ультрас, яких хтось підштовхує ззаду. Це не має значення. Мені це не цікаво.

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Мене хвилюють мої стосунки з футболістами і гра, яку вони демонструють. Я професіонал, залишаю свої почуття позаду, щоб мати можливість передати клубу весь досвід, який я накопичив за всі роки", – цитує Луческу Sport.ro з посиланням на PRO X.

Нагадаємо, ультрас Динамо негативно сприйняли призначення Луческу на посаду головного тренера команди та вже організували кілька акцій протесту.

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