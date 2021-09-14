Луческу провів 50 матчів на чолі Динамо – вражаючі результати
Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу провів ювілейний поєдинок біля керма київської команди.
Матч 7-го туру чемпіонату України проти Металіста 1925 став для Мірчі Луческу 50-м у ролі головного тренера Динамо.
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Кияни під його керівництвом зіграли 33 матчі у чемпіонаті України, 3 – в Кубку України, 1 – в Суперкубку і 13 – у єврокубках. Команда здобула 34 перемоги, 9 нічиїх і поступилась у 7 матчах. Динамівцям у цих поєдинках вдалось перетнути позначку у 100 забитих голів: різниця забитих і пропущених – 101 на 37.
Ювілейні матчі Луческу в Динамо:
1-й матч – проти Олімпіка в УПЛ – 4:1
10-й матч – проти Руха в УПЛ – 2:0
20-й матч – проти Ювентуса в Лізі чемпіонів – 0:3
30-й матч – проти Миная в УПЛ – 3:0
40-й матч – проти Ворскли в УПЛ – 5:1
50-й матч – проти Металіста 1925 в УПЛ – 2:0
Нагадаємо, у першому ж сезоні Луческу виграв з Динамо чемпіонат України, Кубок та Суперкубок країни і вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів.
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