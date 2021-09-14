Матч 7-го туру чемпіонату України проти Металіста 1925 став для Мірчі Луческу 50-м у ролі головного тренера Динамо.

Шевченко може замінити Луческу в Динамо, – журналіст

Кияни під його керівництвом зіграли 33 матчі у чемпіонаті України, 3 – в Кубку України, 1 – в Суперкубку і 13 – у єврокубках. Команда здобула 34 перемоги, 9 нічиїх і поступилась у 7 матчах. Динамівцям у цих поєдинках вдалось перетнути позначку у 100 забитих голів: різниця забитих і пропущених – 101 на 37.

Ювілейні матчі Луческу в Динамо:

1-й матч – проти Олімпіка в УПЛ – 4:1

10-й матч – проти Руха в УПЛ – 2:0

20-й матч – проти Ювентуса в Лізі чемпіонів – 0:3

30-й матч – проти Миная в УПЛ – 3:0

40-й матч – проти Ворскли в УПЛ – 5:1

50-й матч – проти Металіста 1925 в УПЛ – 2:0

Нагадаємо, у першому ж сезоні Луческу виграв з Динамо чемпіонат України, Кубок та Суперкубок країни і вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів.

Металіст 1925 – Динамо: Шкурін приголомшує, українець марнує довіру Луческу, а 3 старі герої запалюють у матчі УПЛ