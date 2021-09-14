Матч 7-го тура чемпионата Украины против Металлиста 1925 стал для Мирчи Луческу 50-м в качестве главного тренера Динамо.

Шевченко может заменить Луческу в Динамо, – журналист

Киевляне под его руководством сыграли 33 матча в чемпионате Украины, 3 – в Кубке Украины, 1 – в Суперкубке и 13 – в еврокубках. Команда добыла 34 победы, 9 ничьих и уступила в 7 матчах. Динамовцам в этих поединках удалось пересечь отметку в 100 забитых голов: разница забитых и пропущенных – 101 на 37.

Юбилейные матчи Луческу в Динамо:

1-й матч – против Олимпика в УПЛ – 4:1

10-й матч – против Руха в УПЛ – 2:0

20-й матч – против Ювентуса в Лиге чемпионов – 0:3

30-й матч – против Миная в УПЛ – 3:0

40-й матч – против Ворсклы в УПЛ – 5:1

50-й матч – против Металлиста 1925 в УПЛ – 2:0

Напомним, в первом же сезоне Луческу выиграл с Динамо чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Металлист 1925 – Динамо: Шкурин ошеломляет, украинец растрачивает доверие Луческу, а 3 старых героя зажигают в матче УПЛ