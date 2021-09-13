"Луческу, думаю, ще цей сезон відпрацює з Динамо, а потім прийде Андрій Миколайович Шевченко. Такий інсайд, що після Луческу буде Шевченко. Не знаю, чи було це десь у ЗМІ, але я чув від своїх друзів", – сказав журналіст Олег Ящук.

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"Є такий інсайд, дійсно. Вже пройшла така інформація", – підтвердив ведучий "Футбольного формату" Андрій Маліновський.

Нагадаємо, у червні цього року Луческу продовжив з Динамо контракт до 2023 року.

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