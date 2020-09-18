Данський хавбек Дуелунд залишиться в Динамо, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Дуелунд може покинути Динамо – клуб Морозюка готує конкретну пропозицію, – ЗМІ

За інформацією джерела, Луческу розраховує на Міккела і той тренується з киянами. До слова, раніше повідомлялось, що гравець може приєднатись до Різеспора, за який виступає екс-динамівець Микола Морозюк. Такий трансфер оцінювали в 2 млн євро.

До слова, Міккел в поточному сезоні не потрапляє до основного складу киян – в його активі лише 7 зіграних хвилин в УПЛ.

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