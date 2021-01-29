Луческу пригадав, як відпустив Маліновського із Шахтаря – наставник Динамо назвав ключову перевагу Бельгії над УПЛ
Головний тренер Динамо Мірча Луческу переконаний, що українським футболістам потрібно якомога раніше їхати у Європу.
"Подивіться, як важко пробиватися до складу Аталанти Міранчуку. На його позиції грає Маліновський, який куди більш досвідчений у Серії А. Молодим хлопцем він грав у мене в Шахтарі на товариському турнірі в Бразилії. Але тоді пробитися до складу йому було нереально. Ми віддали Руслана в оренду в Зорю. Звідти його покликали до Бельгії. Я сказав: "Їдь, без питань".
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Як на мене, молоді в 16-17 років потрібно їхати в Західну Європу, пробиватися там в академіях, конкурувати. А потім ви отримаєте назад практично готового гравця.
Подивіться, скільки футболістів зі збірної України зараз грає у Бельгії. Маленька країна, невеликі відстані, інтенсивний чемпіонат, чудові академії, конкуренція з етнічними африканцями, які вже народилися в Бельгії і мають європейський менталітет. Ну і географія: Франція, Німеччина, Нідерланди, Англія – все поруч. Хто з скаутів поїде дивитися гравця в Україну чи Росію? А доїхати до Бельгії немає проблем", – сказав Луческу в інтерв'ю Спорт-Експрес.
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