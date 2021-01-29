"Посмотрите, как трудно пробиваться в состав Аталанты Миранчуку. На его позиции играет Малиновский, который куда более опытен в Серии А. Молодым парнем он играл у меня в Шахтере на товарищеском турнире в Бразилии. Но тогда пробиться в состав ему было невозможно. Мы отдали Руслана в аренду в Зарю. Оттуда его позвали в Бельгию. Я сказал: "Поезжай, без вопросов".

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Как по мне, молодежи в 16-17 лет нужно ехать в Западную Европу, пробиваться там в академиях, конкурировать. А потом вы получите назад практически готового игрока.

Посмотрите, сколько футболистов со сборной Украины сейчас играет в Бельгии. Маленькая страна, небольшие расстояния, интенсивный чемпионат, великолепные академии, конкуренция с этническими африканцами, которые уже родились в Бельгии и имеют европейский менталитет. Ну и география: Франция, Германия, Нидерланды, Англия – все рядом. Кто из скаутов поедет смотреть игрока в Украину или Россию? А доехать до Бельгии нет проблем", – сказал Луческу в интервью Спорт-Экспресс.

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