"Дуже важливо розуміти, як створити команду на майбутнє – не на один рік, а як певну династію. В Зеніті мені привозили Роберта Мака за 3 мільйони, не могли дочекатися прогресу від Жуліано і Ернані... Це бразильці – тут не треба поспішати. Я в перший рік взагалі ні на що не розраховував, коли їх привозили в Шахтар.

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Три роки тому Шахтар взяв багато бразильців, але лише тепер вони почали розкривати свій потенціал. Соломон, Тете, Фернанду, Маркос Антоніо, Сипріано, Вітао... Так, їм допомагали Тайсон, Марлос, Степаненко, Мораєс, Ісмаїлі, Пятов. Досвідчені допомагають зростати новачкам, потім ті допомагатимуть рости наступному поколінню.

Динамо в той же період теж запросило молодих талановитих гравців, але стало відразу кидати їх у бій. А 18-19-річні хлопці не готові грати по 90 хвилин на такому рівні. Потім їх прибирають із команди. Але так не можна. Ти не працюєш з гравцем один рік – протягом усього часу його перебування в команді повинен навчати його та інших, вибудовуючи базу на довгий час.

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Дайте тренеру можливість попрацювати і побудувати базу результатів. Ось за чим потрібно стежити власникам – чи виходить у тренера вибудовувати все відповідно до його бачення. І якщо виходить, то результат прийде. Ігор Суркіс повністю мене підтримує в цьому", – сказав Луческу в інтерв'ю Спорт-Експрес.

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