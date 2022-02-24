"Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва, не повернуся в Румунію, я не боягуз. Сподіваюся, ця війна, яку почали ідіоти, буде зупинена якнайшвидше. Ніколи не вважав можливим, що війна почнеться", – зазначив Луческу в коментарі Tribun Dergi.

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Зазначимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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