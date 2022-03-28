"Я знаю, що багато хто скаже, що це аморально, коли одні люди воюють на війні, а інші грають у футбол. Але кожна людина може боротися по-своєму, вона може зробити все можливе, щоб допомогти чи підтримати тих, хто залишається вдома. Гра на полі може надихнути багатьох.

Гравці збірної України можуть готуватись до матчу проти Шотландії з Металістом

Я поділився з УАФ своїми думками. Думаю, що було б непогано створити спільну команду з гравців Шахтаря та Динамо, які тренуватимуться та гратимуть у Бухаресті перед матчем плей-оф чемпіонату світу між Україною та Шотландією у червні.

Хочу, щоб гравці збірної сформували команду, яка б тренувалася і грала товариські матчі з клубами, що не беруть участь у єврокубках. Наразі футболісти Динамо перебувають недалеко від Львова, тренуються там. Щодня мені надсилають відео з тренувань. Я лише просив їх підтримувати форму, бігати та ходити до спортзалу.

Я хотів би, щоб сезон завершився на полі, але зараз це дуже складно. Уявіть, що Шахтар втратив більше 10 гравців, а південноамериканці повернулися додому. Наразі немає місця суперництву, ми єдині. Ми тримаємось разом і намагаємося допомагати в міру можливості. Це моя єдина мета. Зі мною було щось подібне, коли я працював у Шахтарі у 2014 році", – цитує Луческу The Guardian.

Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень.

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