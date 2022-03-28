Сразу после нападения России 24 февраля 76-летний румын заявил, что не уедет из Киева, потому что он не трус. Правда, буквально на следующий день тренер Динамо отправился на родину.

"Я не хотел ехать. Сделал это только потому, потому что понял, что из Бухареста смогу помочь больше, чем если бы я был со своими игроками в Киеве. Посольство Румынии настаивало, чтобы я уехал, и мой клуб тоже подумал, что я должен покинуть Киев. Но сначала я хотел узнать, что произойдет с моими ребятами.

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Мы думали, что на базе Динамо, в нескольких километрах от Киева, игрокам будет безопаснее. Но я не был ошеломлен или напуган. Кто-то должен что-то делать. Помогал, как мог, делал все возможное. Семьи моих футболистов в безопасности.

За время пребывания в Бухаресте Сидорчук стал отцом в четвертый раз, поэтому сейчас у него особая связь с городом. Сидорчук, Кривцов и Степаненко создали фонд отправки грузовиков с продуктами. Я очень ценю то, что они делают. Они попросили отвезти их в супермаркет и купили много вещей для пострадавших в Украине. Они проявили большую солидарность", – цитирует Луческу The Guardian.

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