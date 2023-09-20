Нагороди за матчі 7-го туру УПЛ знайшли своїх володарів.

Найкращим тренером за підсумками 7-го туру УПЛ став Юрій Вернидуб (Кривбас), який обігнав у голосуванні Олега Дулуба (ЛНЗ), Едмара (Металіст 1925) та Мірчу Луческу (Динамо), інформує офіційний сайт ліги.

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А найкращим гравцем обрали Владислава Ваната – форвард Динамо випередив Олександра Васильєва (Чорноморець), Олександра Рибку (Оболонь) та Максима Прядуна (ЛНЗ).

Нагадаємо, що Динамо обіграло Ворсклу (2:0), а Кривбас на останніх хвилинах вирвав перемогу над Вересом.

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