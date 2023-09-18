Постійні перенесення матчів заради єврокубків призвели до того, що кияни підійшли до 7-го туру всього з трьома іграми в активі. Востаннє Динамо виступало в УПЛ ще місяць тому – з того часу багато що змінилось. Сидорчук поїхав у Бельгію, Шапаренко травмувався, а разом з ним у лазарет загриміли Тимчик, Вівчаренко і Шепелєв. Крім того, новим капітаном став Буяльський.

Екзаменувати "біло-синіх" у Києві мала Ворскла, яка набрала 3-матчеву переможну ходу. Підопічні Віктора Скрипника демонструють найвищу інтенсивність гри без м'яча в УПЛ – а це могло створити серйозні проблеми для Динамо, враховуючи оновлення у складі гранда. У центрі поля з'явились Бражко та Андрієвський, а дискваліфікованого Сироту замінив Біловар.

На жаль, Ворскла у перші півгодини тотально розчарувала. Полтавці відмовились від тиску, намагаючись відстоятись у середньому й низькому блоках. Динамо ж долало його настільки легко, що моменти посипались з перших секунд. Удари Караваєва й Волошина не склали особливих проблем для Ісенка, а от комбінація на 5-й хвилині завершилась взяттям його воріт.

Гол виявився ефектним. Дубінчак з лівого флангу віддав передачу на лінію півкола, звідки Ванат зіграв п'яткою у дотик. Владислав розрізав оборону Ворскли, організувавши Волошину вихід віч-на-віч – 1:0!

Ще за хвилину Дубінчак міг подвоїти перевагу киян, пробивши метрів з 20-ти у ближню дев'ятку, однак Ісенко парирував. На 15-й же постріл Бражка влучив у Ваната, розташованого у штрафному – Владислав одразу ж спробував закрутити м'яч у дальній кут, але не влучив. Зрештою, на 20-й хвилині справа дійшла і до другого гола.

Дубінчак виконав класну закидушку на лівий край карного майданчика, куди несподівано увірвався Біловар. Крістан скинув м'яч вздовж лінію воротарського, а Ванат замкнув – втім, щастя "біло-синіх" тривало недовго. VAR помітив офсайд, тож гол не зарахували.

Арбітраж не допомогав обом командам. Так, на 28-й хвилині Ворскла могла залишитись у меншості за грубий фол Тьяго Сантани проти Ваната. Втім, Ярослав Козик оцінив кунг-фу лишень жовтою карткою.

А на 37-й Ворскла претендувала на пенальті за гру рукою у виконанні Ярмоленка. Втім, Ярослав Козик не пішов дивитись повтор, довірившись коментарям у навушнику. 11-метровий не призначили.

Загалом, у стартові півгодини Динамо виглядала неймовірно переконливо. Полтавців відверто розривали. Можливо, де не вистачало зіграності між Бражком і лінією нападу, але в цілому передачі киян проходили крізь блок Ворскли, як ніж крізь масло. Втім, уся ця краса розвіялась в останній 15-хвилинці першого тайму.

Ворскла згадала про високу інтенсивність і почала пресингувати. За такого малюнку почали помилятись і опорники, і центрбеки "біло-синіх". Гра стала більш нервовою, але з креативом у підопічних Віктора Скрипника не склалося – до перерви вони огризнулись тільки ударом зі стандарту в ближній кут, який завдав Корнієнко. М'яч рикошетом від стінки влучив у зовнішній бік сітки.

На початку другого тайму Ворскла вже почала тиснути у звичному режимі, що суттєво позначилось на якості білд-апу Динамо. Точність пасів падала, перехідних фаз стало більше. Втім, кардинально змінити характер зустрічі полтавцям не вдалося – кияни виходили з-під тиску й вже на 49-й хвилині могли закривати гру.

Ванат обігрався з Ярмоленком у центрі поля й розрізною передачею вивів Андрія віч-на-віч. Ісенко врятував "зелено-білих"! Ще за дві хвилини закидання на правий край штрафного та спроба обігратись завершилась відскоком на дальню стійку – Волошин встигн до м'яча й пробив, однак Ісенко виручив і тут!

Ворскла огризнулась на 53-й хвилині, коли Кане відкрився перед штрафним, прийняв пас від Павлюка й пробив у дальній нижній кут. Динамо врятував каркас воріт! Одразу після цього стався кутвоий, який замикав Скляр – м'яч пройшов над поперечкою, але був фол у атаці.

Господарі відповіли класним слаломом Волошина із проникним пасом на Ваната – Владислав відклеївся від Павлюка й пробив з гострого кута, знову змусивши Ісенка виручати Ворсклу. Після цього команди перестали створювати реальні моменти, хоча сам зміст гри залишався сталим. Динамо демонструвало високу якість просувань м'яча, але час від часу наражалось на контратаки.

До 80-х хвилин пригадується тільки лонгшот свіжого Кабаєва, після якого м'яч влучив у стійку. Втім, ближче до ендшпілю матчу підопічні Мірчі Луческу все активніше кзнаходили простір за спинами захисників гостей. Деякий час оборона гостей трималась, однак на 83-й хвилині Динамо таки спіймало суперника.

Пердута вирішив зміститись з правого флануг в центр, однак Андрієвський відібрав у нього м'яч. Буяльський же підхопив сферу й одразу ж дав передачу на хід свіжому Беніто – Олабіран же втік від Павлюка на побачення з Ісенком, обійшов голкіпера, остаточно хитнув Палюка й пробив у порожні. 2:0!

Цей гол поставив крапку у зустрічі, хоча на останніх хвилинах кияни могли й розгром влаштувати. Динамо святкувало впевнену перемогу над Ворсклою, набравши 9 очок і піднявшись на сьому позицію в турнірній таблиці УПЛ. Ворскла йде дев'ятою з аналогічною кількістю залікових балів.