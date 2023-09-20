Награды за матчи 7-го тура УПЛ нашли своих обладателей.

Лучшим тренером по итогам 7-го тура УПЛ стал Юрий Вернидуб (Кривбасс), который обогнал в голосовании Олега Дулуба (ЛНЗ), Эдмара (Металлист 1925) и Мирчу Луческу (Динамо), информирует официальный сайт лиги.

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А лучшим игроком выбрали Владислава Ваната – форвард Динамо опередил Александра Васильева (Черноморец), Александра Рыбку (Оболонь) и Максима Прядуна (ЛНЗ).

Напомним, что Динамо обыграло Ворсклу (2:0), а Кривбасс на последних минутах вырвал победу над Вересом.

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