"Підписання Белуце? Це була ідея Луческу. На даний момент не можна говорити про те, що питання закрите, але ми вже відправили в клуб Белуце всі документи і чекаємо реакції. Розраховуємо взяти гравця в оренду до кінця сезону і будемо вносити в контракт право викупу, щоб не упустити футболіста, якщо він добре себе проявить.

"Барсу ми вже колись обігрували": Суркіс оцінив шанси Динамо у груповому раунді Ліги чемпіонів

Чи можна вважати селекційний етап завершеним? Ні. Містер і в дану секунду переглядає певних кандидатів на деякі позиції. Якщо він побачить в когось потенціал підсилення гри, ми будемо працювати далі – в тому числі і в рамках нинішнього трансферного вікна, яке закриється через 5 днів", – цитує Суркіса ТаТоТаке у Facebook.

Нагадаємо, у груповому етапі Ліги чемпіонів Динамо змагатиметься з Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем.

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