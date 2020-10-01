"Хочу щиро привітати всіх українських уболівальників з тим, що Динамо та Шахтарю дісталися такі сильні суперники. По ходу жеребкування у мене не було якихось метань: наявність у кошиках Шахтаря і російських клубів майже не залишала варіантів. Я ні про що не шкодую: у цьому турнірі слабких нема, у кожному матчі потрібно боротися, щоб перевірити свій реальний рівень. Барсу ми вже колись обігрували. У гравців є амбіції. А досвідчений тренер знає, як побудувати гру проти того чи іншого супротивника.

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Скажу прямо, я не хотів, щоб нам попався Ференцварош. Сергій – легендарна особистість, гравець і громадянин своєї країни. Прекрасно розумію, що у цьому протистоянні симпатії наших уболівальників розділяться. Упевнений, що чимало з них будуть вболівати за Реброва. Підкреслю лише, що у нас збереглися теплі стосунки, а інакше не пролунав би у мене вдома дзвінок з Будапешта о другій годині ночі після матчу-відповіді проти Гента. Ми з Сергієм Станіславовичем привітали один одного і припустили, що можемо зіграти в групі ЛЧ. Думки матеріальні, можна сказати: ми з Ребровим притягнули реальність.

У будь-якому випадку нас чекає дуже цікава осінь, і я закликаю всіх любителів футболу вболівати і за Динамо, і за Шахтар. Нашому футболу потрібні перемоги, позитивні емоції, високий рейтинг. Я дуже сподіваюся, що наші вболівальники зможуть побачити ці події наживо.

Для того, щоб продовжити виступи навесні в Лізі Європи, потрібно ставити максимальні цілі і рухатися до них поступово. А якщо ми поставимо завдання пропустити вперед Барселону та Ювентус, то ні на що хороше претендувати не зможемо", – цитує Суркіса "ТаТоТаке" у Facebook.

Нагадаємо, кияни потрапили до групи G, в якій зіграють з туринським Ювентусом, каталонською Барселоною та угорським Ференцварошем.

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