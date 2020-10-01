"Подписание Белуце? Это была идея Луческу. На данный момент нельзя говорить о том, что вопрос закрыт, но мы уже отправили в клуб Белуце все документы и ждем реакции. Рассчитываем взять игрока в аренду до конца сезона и будем вносить в контракт право выкупа , чтобы не упустить футболиста, если он хорошо себя проявит.

"Барсу мы уже когда-то обыгрывали": Суркис оценил шансы Динамо в групповом раунде Лиги чемпионов

Можно ли считать селекционный этап завершенным? Нет. Мистер и в данную секунду просматривает определенных кандидатов на некоторые позиции. Если он увидит у кого-то потенциал усиления игры, мы будем работать дальше – в том числе и в рамках нынешнего трансферного окна, которое закроется через 5 дней", – цитирует Суркиса ТаТоТаке в Facebook.

Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов Динамо сразится с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля