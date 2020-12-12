"Це залежить не від мене. Преса повідомляла, що у нас було 20 вихованців академії Динамо в заявці на Лігу чемпіонів, з них 16 футболістів ми задіяли. Це рекордна кількість.

Динамо – Колос: Луческу знищив VAR, похвалив суперників та розкритикував своїх підопічних

Це добре, але потрібне підкріплення, потрібно щось змінити, адже ми піднялись на інший рівень. Потрібне зростання, а значить, потрібен час, щоб ці гравці виросли до такого рівня, на якому ми хочемо грати.

18-21 рік – це дуже молоді футболісти. Є два варіанти: якщо ми готові терпіти, потрібен ще один рік. Якщо терпіння немає, потрібно відразу підсилювати команду", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, кияни пішли на зимову паузу лідерами Прем'єр-ліги, випередивши Шахтар.

Динамо розписало скандальну нічию з Колосом – два вилучення, шоу Луческу і фестиваль VAR