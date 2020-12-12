"Склад на гру з Колосом? У нас немає основних і запасних гравців. Вони всі повинні знати, що я хочу від них на футбольному полі. Наприклад, трійка півзахисту дуже добре зіграла і з Ворсклою, і з Маріуполем. Була важка гра з Ференцварошем. Проблема в іншому. Ми дуже багато необґрунтовано втрачали м'яч. І Родрігес, і Супряга могли забивати. Футболісти сьогодні ухвалювали неправильні, погані рішення. Напевне, вже думали про відпустку.

Динамо – Колос – 2:2 – відео голів і огляд скандального матчу з двома пенальті та вилученнями

Не можу зрозуміти, для чого цей VAR. Чому ним не користувалися в першому таймі, коли Шапаренку розірвали коліно. Чому там не дивилися? VAR завжди залишає кадр останнього контакту. Якщо зупинити кадр з червоною карткою Шепелєва, то він виглядає не так, як це було в динаміці. Це неможливо – отримувати стільки червоних карток в грі через використання VAR. Взяти ті ж вилучення Мораєса або Забарного, коли ковзає опорна нога. Потрібно зовсім по-іншому трактувати, а VAR призводить до незрозумілості.

Вони завжди беруть останній кадр контакту. Всі знають майстерність Селезньова, він дуже хороший гравець і знає, як поводитись в таких ситуаціях, як симулювати, як кричати. Він зловив молодого Миколенка при розвороті корпусу. Це не футбол, коли є такі великі паузи для того, щоб переглядати ці записи. Постійні зупинки по три-п'ять хвилин. Доводиться чекати, поки вони промотають цю плівку, щоб щось змінити.

Але це ні в якому разі не применшує заслуг Колоса, який дуже добре зіграв. Це організована команда з хорошим гравцями, але самого футболу за великим рахунком не було. На жаль, арбітри використовуватимуть VAR так, як вони хочуть.

У грі з Ювентусом наші епізоди і не хотіли дивитися. Був там пенальті на Вербічі чи ні. А коли Роналду забивав гол, міг бути офсайд чи фол на Бущані, але арбітри навіть не стали дивитися VAR. З Барселоною, коли Піке сфолив на Буяльському, суддя замість того, щоб подивитися VAR, дозволив супернику ввести м'яч не по свистку. Арбітри можуть помилятися, вони повинні швидко ухвалювати рішення, але футбол буде більш динамічним без VAR", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Динамо розписало скандальну нічию з Колосом – два вилучення, шоу Луческу і фестиваль VAR