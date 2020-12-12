"Это зависит не от меня. Пресса сообщала, что у нас было 20 воспитанников академии Динамо в заявке на Лигу чемпионов, из них 16 футболистов мы задействовали. Это рекордное количество.

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Это хорошо, но нужно подкрепление, нужно что-то изменить, ведь мы поднялись на другой уровень. Нужен рост, а значит, нужно время, чтобы эти игроки выросли до такого уровня, на котором мы хотим играть.

18-21 год – это очень молодые футболисты. Есть два варианта: если мы готовы терпеть, нужен еще один год. Если терпения нет, то нужно сразу усиливать команду", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Заметим, киевляне пошли на зимнюю паузу лидерами Премьер-лиги, опередив Шахтер.

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