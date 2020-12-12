Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Колос, стартував о 17:00. Команда Луческу намагалась закріпити лідерство перед зимовою паузою. Кияни випереджали Шахтар на три очки, а переможна серія "біло-синіх" складала 4 матчі. На тижні Динамо здолало угорський Ференцварош у Лізі чемпіонів, гарантувавши собі єврокубкову весну. Колос не перемагав 3 поєдинки поспіль, але можливий тріумф повернув би ковалівців до зони ЛЄ.

Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Стартові 10 хвилин пройшли під акомпанемент жорсткої боротьби у центрі поля. Колос компактно захищався, Динамо намагалось атакувати обома флангами, але до якоїсь конкретики справа не доходила. Жерсон впав у штрафному гостей після боротьби з Максименком, вимагаючи пенальті – рефері не повівся. Зазначимо, що гру обох команд ускладнювало дуже важке поле стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського. Пошарпаний і слизький газон не дозволяв якісно комбінувати низом, звідси – чимало навісних передач, зокрема, від ковалівців.

Жерсон вийшов настільки зарядженим, що декілька разів сфолив в атаці – за стартову чверть схожих епізодів було щонайменше три. Селезньов втратив чудовий шанс на 18-й хвилині. Після розіграшу кутового екс-форвард збірної України дивом не влучив по м’ячу з лінії воротарського. Євген хапається за голову, а футболісти Динамо видихають з полегшенням. Жодного моменту від підопічних Луческу до середини першого тайму. Киянам, які минулого вівторка вистраждали перемогу над Ференцварошем, помітно бракувало свіжості.

Супряга стає переможцем премії “промах року” на 26-й хвилині. Миколенко викотив на порожні, а молодий форвард епічно пробив вздовж воріт. Що ж, тепер Болонья має повне право зменшити власну пропозицію або взагалі згорнути перемовини. Тим паче, Супряга далеко не вперше демонструє технічний брак. Поки Шапаренко корчився від болю після зіткнення з Селезньовим, Луческу серйозно поговорив з Миколенком.

Андрієвський кволо пробив метрів з 20-ти в кінці сумного першого тайму: кияни вперше влучають у площину, голкіпер легко фіксує сферу, словом, нічого цікавого. 0:0 – справедливий підсумок стартових 45 хвилин. Від гри на цьому газоні було б несправедливо вимагати більше. Навіщо ми взагалі граємо у футбол 12 грудня…

Луческу реагує на печальне видовище потрійною заміною у перерві. Вербіч, Гармаш і Караваєв замість Супряги, Жерсона і Сироти відповідно. Утім доволі несподівано відкриває рахунок Колос на 49-й. Миколенко відмахнувся від Селезньова у власному штрафному, а рефері після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Євген спокійно розвів Бущана з м'ячем по різних кутах.

У Динамо суттєво побільшало проблем на 54-й хвилині. Шепелєв бруднувато заїхав по нозі Чорноморцю – Пасхал спочатку показав жовту півзахиснику киян, але VAR знову відправив рефері до монітору. У підсумку Шепелєв отримує пряму червону, а Луческу вибігає на поле, щоб розібратись з суддями. Десь ми таке вже бачили...

Луческу майже повторив свою легендарну витівку – тренер Динамо влаштував розбірки з суддями прямо на полі

Пасхал урівняв склади через 15 хвилин. Схема не змінилась: VAR – монітор – червона. Максименко достроково завершив гру за фол останньої надії на Вербічу. Утім на цьому скандальні епізоди не вичерпались, адже Динамо зрівнювало після сумнівного пенальті. Миколенко повернув боржок Селезньову, зігравши на випередження. Євген начебто вдарив захисника по нозі, обійшлося без відеоповторів. Зрештою Циганков упевнено переграв Волинця ударом з "позначки".

В ендшпілі гри команди обмінялись голами з інтервалом у три хвилини. Циганков приблизно з метра прошив Волинця, який перед цим витягнув ще два мертві удари від того ж Віктора і Вербіча. Натомість Колосу серйозно пощастило – Антюх вистрілив з-за меж штрафного, а м'яч рикошетом від Миколенка потрапив у ближній. Бущан не мав шансів. Арбітр компенсував 7 хвилин, Динамо намагалось вирвати перемогу, але Колос успішно відбився. Команда Луческу йде на канікули у статусі зимового чемпіона, набравши 30 пунктів. Шахтар, який провів на одну гру менше, наразі має у активі 26 очок.