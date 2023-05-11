Напередодні з'явилася інформація, що кияни активно шукають нового головного тренера. Ба більше, нібито звернули увагу на наставника польського Ракува, який нещодавно завоював для клубу перший в історії чемпіонський титул.

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За інформацією Пьотра Слонки, це лише чутки, адже щонайменше у це міжсезоння Динамо міняти головного тренера не буде. Луческу налаштований залишитися у Києві до літа 2024 року. Це офіційна позиція самого 77-річного фахівця та столичного клубу. Про це польський журналіст повідомив на своїй сторінці у Twitter.

До слова, наразі Мірча Луческу не може повноцінно тренувати команду, адже опинився у лікарні. Останні три матчі румуна заміняв Олександр Шовковський, і під його керівництвом Динамо здобуло три перемоги.

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