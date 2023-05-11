Луческу не планує звільняти місце для нового тренера – журналіст розкрив наміри румуна та Динамо
Зі змінами на тренерській лаві Динамо, вочевидь, доведеться зачекати.
Напередодні з'явилася інформація, що кияни активно шукають нового головного тренера. Ба більше, нібито звернули увагу на наставника польського Ракува, який нещодавно завоював для клубу перший в історії чемпіонський титул.
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За інформацією Пьотра Слонки, це лише чутки, адже щонайменше у це міжсезоння Динамо міняти головного тренера не буде. Луческу налаштований залишитися у Києві до літа 2024 року. Це офіційна позиція самого 77-річного фахівця та столичного клубу. Про це польський журналіст повідомив на своїй сторінці у Twitter.
До слова, наразі Мірча Луческу не може повноцінно тренувати команду, адже опинився у лікарні. Останні три матчі румуна заміняв Олександр Шовковський, і під його керівництвом Динамо здобуло три перемоги.
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