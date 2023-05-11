Накануне появилась информация о том, что киевляне активно ищут нового главного тренера. Более того, якобы обратили внимание на наставника польского Ракува, который недавно завоевал для клуба первый в истории чемпионский титул.

Динамо нашло замену Луческу – наставник привел команду украинца к чемпионству в иностранном первенстве

По информации Петра Слонки, это лишь слухи, ведь по меньшей мере в это межсезонье Динамо менять главного тренера не будет. Луческу настроен остаться в Киеве до лета 2024 года. Это официальная позиция самого 77-летнего специалиста и столичного клуба. Об этом польский журналист сообщил на своей странице в Twitter.

К слову, Мирча Луческу пока не может полноценно тренировать команду, ведь оказался в больнице. Последние три матча румына заменял Александр Шовковский, и под его руководством Динамо одержало три победы.

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