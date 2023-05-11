Наставник польського Ракува Марек Папшун потрапив у сферу інтересів київського Динамо, інформує dynamo.kiev.ua.

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Наразі не йдеться про переговори чи офіційні пропозиції, адже боси "біло-синіх" ухвалюватимуть рішення по завершенні сезону. Зазначається, що Папшун не планує продовжувати угоду з Ракувом, тож покине клуб цього літа.

Нагадаємо, що Динамо очолює Мірча Луческу, який нещодавно був прооперований, а його на посаді тимчасово замінив Олександр Шовковський. Щодо Папшуна, то його Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, достроково став чемпіоном Польщі.

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