Динамо знайшло заміну Луческу – наставник привів команду українця до чемпіонства в іноземній першості
На тренерському містку Динамо може відбутись дуже несподівана зміна.
Наставник польського Ракува Марек Папшун потрапив у сферу інтересів київського Динамо, інформує dynamo.kiev.ua.
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Наразі не йдеться про переговори чи офіційні пропозиції, адже боси "біло-синіх" ухвалюватимуть рішення по завершенні сезону. Зазначається, що Папшун не планує продовжувати угоду з Ракувом, тож покине клуб цього літа.
Нагадаємо, що Динамо очолює Мірча Луческу, який нещодавно був прооперований, а його на посаді тимчасово замінив Олександр Шовковський. Щодо Папшуна, то його Ракув, за який виступає Владислав Кочергін, достроково став чемпіоном Польщі.
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