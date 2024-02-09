Мірча Луческу готовий повернутися до тренерської роботи, але визначив для себе певні табу.

"Все буде залежати від мого фізичного та психологічного стану. Гадаю, я обов'язково повернусь. Національні збірні? Ні, зі збірними покінчено, це точно", – наводить слова Луческу Digi Sport.

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Нагадаємо, румун залишається безробітним після звільнення з Динамо у листопаді минулого року. У липні ветерану виповниться 79, однак він переконує, що буде чекати пропозиції. Приймати команду посеред нинішнього сезону він відмовився, хоча були чутки про Бешикташ, Ліон і Рапід Бухарест.

У тренерській кар'єрі Луческу були дві збірні – рідна Румунія (1981–1986, успішно) і Туреччина (2017–2019, провал).

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