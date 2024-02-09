Мирча Луческу готов вернуться к тренерской работе, но определил для себя некоторые табу.

“Все будет зависеть от моего физического и психологического состояния. Думаю, я обязательно вернусь. Национальные сборные? Нет, со сборными покончено, это точно”, – приводит слова Луческу Digi Sport.

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Напомним, румын остается безработным после увольнения из Динамо в ноябре прошлого года. В июле ветерану исполнится 79, однако он убеждает, что будет ждать предложения. Принимать команду посреди нынешнего сезона он отказался, хотя были слухи о Бешикташе, Лионе и Рапиде Бухарест.

В тренерской карьере Луческу были две сборные – родная Румыния (1981–1986, успешно) и Турция (2017–2019, провал).

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