Мірча Луческу розглядає варіант з достроковим завершенням зборів у Туреччині, інформує Meta-ratings.

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Попередньо Динамо планувало повернутись додому у вівторок (22 лютого), однак виліт можуть перенести на понеділок – відразу після останнього спарингу з Ригою. Луческу помітив моральну втому, яка з'явилася у підопічних упродовж півтора місяца насичених і щільних зборів. Якщо кияни вилетять раніше, то гравці матимуть додатковий вихідний перед відновленням чемпіонату України.

Нагадаємо, перший офіційний матч Динамо у 2022 році запланований на 26 лютого – домашня зустріч з Інгульцем.

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